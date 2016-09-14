颱風來襲 宜蘭部分學校下午停班課

宜蘭縣政府說，颱風莫蘭蒂侵台，縣內南澳鄉等部分學校今天下午停班停課。

縣政府表示，下午停課的學校包含宜蘭縣立南澳高級中學、南澳鄉東澳國民小學、南澳鄉金岳國民小學、南澳鄉金洋國民小學、南澳鄉南澳國民小學、南澳鄉碧候國民小學、南澳鄉澳花國民小學。

此外，宜蘭縣三星鄉三星國民小學、宜蘭縣大同鄉南山國民小學、宜蘭縣立大同國民中學；及蘇澳鎮馬賽國民小學、永樂國民小學、育英國民小學、岳明國民小學、蓬萊國民小學、蘇澳國民小學，下午也停止上班、停止上課。1050914

(中央社)