5處省道路段現災情 多處預警封

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強烈颱風莫蘭蒂挾強風豪雨襲台，交通部公路總局統計，到中午已有5處省道出現災情，另有多處路段預警封閉。

出現災情的省道路段如下：

1、台1線屏南工業區434K+300、500、700三處北上車道路樹倒塌阻斷，目前南下車道單線雙向通行。

2、台8線137K、169.7K等多處落石。

3、台9線龍過脈路段357K至358K多處坍方、鹿鳴橋積淹水，目前可單線通行。

4、台9線403K~471K太麻里至楓港及台26線0K至34K南田至墾丁台電全線斷電。

5、台23線永豐大橋5K+610永豊橋便道流失，位於預警封閉路段內，有替代道路。

另中午有9處省道路段預警性封閉，開放時間將視風雨狀況機動調整:

1、台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣路段。

2、台9線蘇花公路和平至崇德路段。

3、台9線南迴公路新路至香蘭路段。

4、台11甲線光復至豐賓路段。

5、台20線南橫公路。

6、台23線花蓮豐南路段。

7、台24線德文至神山及霧台至吉露路段。

8、台26線龍鑾橋。

9、台29線那瑪夏至五里埔。1050914

(中央社)