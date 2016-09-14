MLB》1122隻狗狗入場 白襪創金氏世界紀錄

白襪的美國通訊球場舉辦狗狗友善日，共有1122隻毛小孩共襄盛舉。（美聯社）

白襪隊舉辦狗狗友善日，上千隻狗入場觀戰。(摘自白襪隊推特)

1996年白襪在主場美國通訊球場舉辦歡迎球迷帶毛小孩看球的「狗狗友善日」，如今這項活動已在大聯盟各主場普遍舉行。作為創始者的白襪在今天對印地安人之戰又有創舉，狗狗友善日共有1122隻毛小孩隨主人進場，創下「最多狗狗參與單場運動賽事」的金氏世界紀錄！

對了，白襪主場今晚票房也不過15588人，有7％的入場觀眾都帶著心愛的狗狗來看球呢！

有了這些主人盛裝打扮，重點是，「軍容壯盛」的毛小孩們主場助威，白襪今天氣勢自然不同凡響，以8比1大勝美中龍頭印地安人。

(中時電子報)