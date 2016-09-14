新婚舒淇返港 婚戒神隱只見紅線佛珠
舒淇日前為拍馮德倫新片《俠盜聯盟》，與劇組同赴布拉格拍片，沒想到兩人趁美景也閃電宣布結婚，舒淇今(14日)一早在兩位助理的陪伴下返回香港，多了個「馮太太」的頭銜，自然更引發關注，見有大批記者接機，舒淇先是一楞，打扮輕鬆的她隨即露出甜蜜笑容，眼尖媒體更發現舒淇手上並未戴著婚戒，只見佛珠與紅線，婚前婚後並無太大差異。
歷經長途飛行後，舒淇今穿著米老鼠T恤現身香港機場，記者問她有無跟老公馮德倫一同搭機回來？旅途是否開心？舒淇僅保持微笑沒開口回答任何問題，再問舒淇是否會回台灣過中秋節，舒淇點點頭笑而不答，助理則出來擋駕。
在走到停車場的路上，舒淇一度走錯出口，經記者提醒才走回正途，見記者沒有要散去的跡象，一向調皮的舒淇忍不住開口說：「為什麼這條路這麼長？」還反虧媒體：「你們不累嗎？」記者妙回：「為了妳囉！」此時有人再問舒淇跟馮德倫之後是否會補請喜酒？舒淇則說：「不講啦！聲明講過了」，之後與記者道別，上車回家。
(中時電子報)
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