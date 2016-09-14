宜蘭1車忘拉手煞車　被強風推到路面

這輛忘了拉手煞車的吉普車，被陣風從停車場推到路面，幸好未發生意外。（簡榮輝翻攝）

這輛忘了拉手煞車的吉普車，被陣風從停車場推到路面，幸好未發生意外。（簡榮輝翻攝）

強颱莫蘭蒂今(14日)侵襲台灣，宜蘭縣尚未傳出災情，不過上午9時許，有一輛停放國道5號高架橋下停車場的吉普車，因為忘了拉手煞車，原本停放車格內的車輛，被陣風推到側車道路面，最後被路肩水泥塊擋住才未掉落農田水溝。

這輛吉普車就這樣打橫停在國道5號側車道一個車道，許多過往車輛紛紛繞道閃避，警方隨即前來排除狀況，過程未發生意外。

(中時)