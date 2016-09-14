雕刻大師吳榮賜贊助象棋賽　22名手較量戰技

吳榮賜盃象棋賽首輪開打，由馬仲威八段（左）對實力派青年郭勝文七段，歷經波折艱難取勝。（李其樺攝）

木雕大師吳榮賜（左）冠名贊助象棋比賽，10日在汐止玉泉宮舉辦，由國際特級大師馬仲威八段（右）奪魁。（李其樺攝）

由台灣著名木雕大師吳榮賜贊助冠名、汐止區象棋推廣協會舉辦首屆吳榮賜盃象棋賽，日前在汐止玉泉宮熱鬧開打，邀集北中南22位名手參賽，每個人均為身經百戰、成名弈林許久的指標棋手，對弈過程份外激烈，不時有扣人心懸場面，令觀者回味無窮。

木雕大師吳榮賜創作生涯長達四十餘年，作品以佛像、傳奇故事與神話小說為題材，自創「波紋刀法」，雕出人物塑像無不栩栩如生，作品曾在佛光山及各地方政府文化局、美術館展出，享譽兩岸國際。吳榮賜說，象棋這門國粹是很好的運動，希望象棋藝術能夠發揚光大。

22位名手來自全台各地，均為六、七段以上實力派好手，由白天殺到黑夜，激戰近十小時方分出勝負，最後由國際象棋特級大師馬仲威八段奪魁。

(中時)