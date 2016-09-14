雕刻大師吳榮賜贊助象棋賽 22名手較量戰技
由台灣著名木雕大師吳榮賜贊助冠名、汐止區象棋推廣協會舉辦首屆吳榮賜盃象棋賽，日前在汐止玉泉宮熱鬧開打，邀集北中南22位名手參賽，每個人均為身經百戰、成名弈林許久的指標棋手，對弈過程份外激烈，不時有扣人心懸場面，令觀者回味無窮。
木雕大師吳榮賜創作生涯長達四十餘年，作品以佛像、傳奇故事與神話小說為題材，自創「波紋刀法」，雕出人物塑像無不栩栩如生，作品曾在佛光山及各地方政府文化局、美術館展出，享譽兩岸國際。吳榮賜說，象棋這門國粹是很好的運動，希望象棋藝術能夠發揚光大。
22位名手來自全台各地，均為六、七段以上實力派好手，由白天殺到黑夜，激戰近十小時方分出勝負，最後由國際象棋特級大師馬仲威八段奪魁。
(中時)
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