找不到教室隨時問 勤益首創行動式服務
方便新生與家長到學校洽辦業務，國立勤益科技大學祭出貼心措施，首創「校園走動式服務」，只要上課找不到教室、想去哪個單位洽辦業務，都有專人提供解答，校方上午並舉行服務中心揭牌活動，師生們開心的豎起大拇指稱讚。
勤益科技大學校長趙敏勳與校內師生一同為服務中心揭牌，趙敏勳說，曾有家長反應，校園範圍太大，想找個單位都找不到，決定結合日間部、夜間推廣部與假日進修部3單位，成立聯合服務中心，任何資訊都能在這裡取得。
「請問302教室在哪裡？」來自泰國的學生李浩南來台灣念大學，她說，光是找教室就找得暈頭轉向，還好有走動式服務員可詢問。而母親是印尼籍、擔任服務員的林昆輝則表示，剛開始因不熟悉校園，會覺得徬徨，自己感同身受，決定幫助他人。
校方指出，勤益有來自泰、馬等9國共50名國際生，方便他們，也特地設置有語言專長的服務員，服務中心並可立即受理申請修業證明、在學證明等16項服務。
(中時)
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