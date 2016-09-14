莫蘭蒂襲台 中市員警勸導登山客下山

強颱莫蘭蒂襲台，台中市警察局統計，入山申請有203件、885人，已勸導下山201件883人，目前在山區安全住宿1件1人、未連繫上有1件1人。警方今天呼籲，民眾在颱風期間進量避免上山及戲水，避免發生危險。

台中市災害應變中心已於昨天晚間一級開設，市長林佳龍今天上午主持第二次工作會報，與各區應變中心視訊連線，指示各機關與區公所隨時掌握災情狀況。

林佳龍表示，市府今年調整災害應變模式，企劃、人力、情報及後勤等分工設計，就像軍隊的指揮參謀作業，能更有效率地應變災害。

消防局長蕭煥章表示，昨天晚間已將轄區山域、河川及臨海區列入警戒區範圍，進行公告。各區公所各類無線電、EMIC及視訊系統已測試完畢，器材狀況良好。

警察局則指出，大雪山、南湖大山等各大山岳，臨海、大甲溪大安溪烏溪及大肚溪河床範圍皆為警戒區，昨天晚間9時起限制或禁止進入。已入山申請有203件、885人，已勸導下山201件883人，目前也山區安全住宿1件1人、未連繫上有1件1人，正持續聯繫中。

(中時)