秋節前 查獲逾期11年白蝦應景食材
中秋節前，高雄地檢署指揮警方和衛生局進行食安大掃蕩，在兩家公司查獲大批逾期應景食材，其中白蝦逾期11年，讓查緝人員瞠目結舌。全案依違反食品安全衛生管理法等罪嫌送辦。
高雄地檢署檢察官指揮保安警察第七總隊第三大隊、衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心和高雄市政府衛生局，到位於高雄市前鎮區和小港區的兩家公司進行食安大掃蕩。
查緝人員查獲逾期及未標示的冷凍食品，包括軟殼蝦、鱈篸斑、翡翠丸、海靈菇、魷魚串等秋節應景食材，共約5萬多公斤，並查扣進出貨管制單、銷貨單、出貨單、貨品庫存表等。
查緝人員表示，涉案人員涉嫌以撕除舊有產品紙箱上有效日期方式，再改製上市，販售給不知情下游業者，已有不詳數量的逾期冷凍食品流向高雄、台南、嘉義等縣市餐廳被吃下肚。
最令查緝人員瞠目結舌的是，現場查獲的白蝦竟然已逾期11年。
保安警察第七總隊第三大隊帶回涉案11人偵訊，訊後，全案依違反食品安全衛生管理法及詐欺等罪嫌送辦。1050914
(中央社)
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