颱風浪高 救護車被推到對向車道

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強烈颱風莫蘭蒂今天直撲屏東恆春半島，1輛墾丁消防分隊救護車路經南灣，被撲上來的海浪推向對向車道，所幸沒翻車，也沒人員傷亡，但車上2名隊員受極大驚嚇。

莫蘭蒂暴風圈籠罩恆春半島，中央氣象局觀測，上午恆春測得瞬間陣風每秒52.2公尺，相當於16級風，打破西元1896年設站以來紀錄。

上午9時50分，1輛墾丁消防分隊救護車載完傷患到醫院，準備回隊時，路經南灣，突然1個大浪打上岸，淹沒整輛救護車，整輛車被浪推向對向車道。

恆春氣象站表示，上午9時許，墾丁地區浪高達17.4公尺。

海浪淹沒救護車影片被網友錄了下來，放在社群網站臉書（facebook）上，從影片中看，海浪應也撲蓋過2個車道，打向民宅，錄影者受影響。1050914

(中央社)