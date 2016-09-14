南非商人遇劫遭槍擊 陸產手機擋彈救命
一名南非商人遭遇劫匪近距離射擊，胸前口袋裡的大陸產手機竟然幫他擋了一槍，因而大難不死。
英國《每日郵報》12日報導，現年41歲的西拉傑·亞伯拉罕斯在開普敦的住宅外停車時，兩名埋伏在附近的蒙面劫匪試圖將他拖出車外。
亞伯拉罕斯奮力反抗，其中一名距他兩公尺遠的劫匪朝他胸膛開槍。亞伯拉罕斯隨後倒地，劫匪搶走15英鎊現金後逃之夭夭。
亞伯拉罕斯16歲的女兒回家時發現了躺在車外的父親。他被送往醫院急救。
「我醒來時，只覺得胸口燒得慌，就想看看燒的位置在哪兒，是否有血。」他隨後發現，自己與死神擦肩而過，子彈沒能穿透夾克胸袋裡的中國產智能手機，被卡住了。
儘管醫生根據心電圖報告估計，亞伯拉罕斯遭槍擊後心臟曾停跳數秒，但他還是保住了性命，胸前只留下微小的痕跡。
(旺報)
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