NBA》百大球星遺珠 林書豪與羅斯入列

傑克(右)強調自己當時的推文，絕對不是在嘲諷林書豪。(美聯社資料照)

2016-17球季開打在即，《體育畫刊》評選出新球季百大球星，其中23人是第一次入榜，但也有不少遺珠之憾，其中就包括了林書豪、「飆風玫瑰」羅斯、「法國小跑車」帕克與諾亞等25人。

《運動畫刊》認為，林書豪上季在黃蜂找到合適位置，黃蜂能夠闖進季後賽的主因在於有好的主控，林書豪擔任肯巴沃克的替補發揮了強大功效，他是全聯盟最好的替補控衛，把林書豪排除在百大球星外，並非忽視他的能力，而是他需要在籃網證明自己擁有先發實力。

前超級巨星羅斯退步幅度很大，昔日的進攻能力已不存在，加上防不住對手，投籃命中率奇差無比，貢獻值是全聯盟倒數，他已不再是頂級球員。

帕克有著年齡與傷病問題，抵擋不了年輕後輩的衝擊；隆多沒有投籃能力，不適合當今的NBA風格。

(中時電子報)