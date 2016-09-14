NBA》百大球星遺珠 林書豪與羅斯入列
2016-17球季開打在即，《體育畫刊》評選出新球季百大球星，其中23人是第一次入榜，但也有不少遺珠之憾，其中就包括了林書豪、「飆風玫瑰」羅斯、「法國小跑車」帕克與諾亞等25人。
《運動畫刊》認為，林書豪上季在黃蜂找到合適位置，黃蜂能夠闖進季後賽的主因在於有好的主控，林書豪擔任肯巴沃克的替補發揮了強大功效，他是全聯盟最好的替補控衛，把林書豪排除在百大球星外，並非忽視他的能力，而是他需要在籃網證明自己擁有先發實力。
前超級巨星羅斯退步幅度很大，昔日的進攻能力已不存在，加上防不住對手，投籃命中率奇差無比，貢獻值是全聯盟倒數，他已不再是頂級球員。
帕克有著年齡與傷病問題，抵擋不了年輕後輩的衝擊；隆多沒有投籃能力，不適合當今的NBA風格。
(中時電子報)
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