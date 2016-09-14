90歲擔心老了後 日人憂長壽過頭傷經濟

2013年大川美佐緒（右）114歲時，由當時90歲的孫子拿著她「世界最長壽女人瑞」的金氏世界紀錄證書，在大阪合影。她於2015年辭世，享年117歲。（圖/美聯社）

日本人素來以長壽聞名，世界衛生組織2016年的《世界保健統計》顯示，日本人2015年的平均年齡為83.7歲，居世界之首，已連續20年多年蟬聯世界冠軍。由於日本經濟長期衰退，已有人將這歸咎於民眾普遍太長壽。

《日經中文網》14日的評論指出，其中最有代表性的，就是日本副總理兼財務大臣麻生太郎。他6月17日在北海道小樽市演講時説：「我在電視裏看到，有的人都90歲了，還講什麼擔心老後的日子這種讓人難以理解的話，喂！你究竟想活到什麼時候呀？」

「雖然日本有1700兆個人金融資産，但是消費仍然不振。」他認為，消費比儲蓄更重要，老年人應該把存下的錢為兒孫消費。

儘管麻生為此受在野黨等批判，但是也有人表示支持，以《除了拋棄父母別無選擇》一書，而引起關注的宗教學者島田裕巳説：「90歲的人還説什麼『老後』，真是不可思議，對90歲的人來説，現在就是老後。」

他説：「日本人活得太長了，而且長壽不一定幸福。」

「現代的日本無法對應超長壽的社會。對那些老而不死的高齡者，家屬必須照顧他們，日本成了不得不去護理的社會。而有些需要護理度高的高齡者家庭，為了護理，必須奉獻生活中的一切，以致引發護理殺人事件，還有護理者與被護理者一起自殺的事件。」

到2015年末，日本國債超過1049兆日圓（約323兆台幣），相當於每個日本人平均負擔826萬日圓（約254萬台幣），超過國民生産總值（GDP）兩倍，也超過已破産的希臘。作為一名隨時要面對「國家破産」的日本人，無論老少，怎能不對前途不安呢？國家破産，就意味著所有的養老、醫療等社會保障系統的全面崩潰，而越是老人，對社會保障系統的依賴度愈大，因此不安也愈大。而安倍政權還不斷增加消費稅，以所謂「刺激經濟增長」為名放鬆銀根，逼高物價，使國民可處分收入越來越低，那些已經不再工作的老人們，誰還敢把自己的儲蓄花掉呢？日本人最怕給他人添麻煩，為了在不給他人添麻煩，這些老人們除了依靠這點儲蓄還能依靠什麼？

評論指出，與其怪老人，不如檢討執政者。政府的無能與浪費，這正像一個家庭般，「會過日子」的家長，只要有基本收入，就會量入為出，使家庭財政有盈餘，而「不會過日子」的家長，收入再多，也會由於不會規劃，揮霍無度而陷入赤字與困境。

日本政治家就是一群完全「不會過日子」的人，以麻生來説，他在2008年擔任首相時，為抵禦全球金融危機對日本經濟的影響，在那一年10月30日公佈了價值27兆日圓（約8.3兆台幣）的經濟刺激方案，包括幫助中小企業恢復信貸等，其中還包括全面發放生活定額補助金計畫。

評論指出，這種「亂撒錢」的經濟政策，受到了廣泛批判，有人認為，他其實是在為約一年後舉行的大選變相「拉票」。到了2009年1月，日本 「言論NPO」的民調顯示，麻生政權執政百日之際，其政權的支持率下降到11%，遠遠低於上兩界政權當政百日後的調查，有關麻生政權支持率大崩盤的主要原因，60.1%的人認為他在公眾場合連續發言失誤，喪失了身為國家領導人的存在感；其次有55.1%的人認為，麻生政權發放生活定額補助金，胡亂撒錢，暴露了政策上的黔驢技窮。結果在第二年的大選中，自民黨等痛失政權，而安倍政權今年8月推出的28兆日圓（約8.6兆台幣）經濟對策中，也有類似麻生「亂撒錢」的措施，很多專家認為不會産生經濟效果。

日本是一個政治成本很高的國家，是世上選舉最多的國家。每次國政選舉，都要花費國民幾百億日圓的稅金，而頻繁選舉造成政治家缺乏長遠的政策眼光，枉顧國計民生的長遠利益，把心思都放在政權、選票、黨益、議員所代表的地方利益和支援團體的利益。

從地方上來看，美國最大的紐約市只有50多名議員，而東京都達120多名，在總人口差別不太大的情況下，橫濱的議員數量是美國洛杉磯議員數的約5.7倍，日本僅都道府縣議員就多達2700多人，市區町村議員達31000多人，國會議員的收入年間約2200萬日圓，日本地方議員收入不等，但有多種資料顯示，無論國會議員還是地方的議員，日本議員的收入都為世界議員收入之首，日本在如此困窘的財政狀態下，真的需要如此昂貴的「民主成本」嗎？

冗員氾濫，揮霍浪費，不懂量入而出，這些政治上的弊病，都是造成日本財政債臺高築，引起日本國民普遍不安的原因，政治家不應該抱怨90歲的老人感到不安，應該反身自問你們是怎樣造成了這種國民的不安？

(中時電子報)