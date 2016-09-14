台中國家歌劇院電梯故障 6民眾困8分鐘

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台中國家歌劇院今天中午傳出民眾受困電梯意外，6名民眾困在故障電梯中達8分鐘，所幸維修人員及時排除故障，並未造成人員傷亡。

國家歌劇院營運推動小組公共關係部經理李明霞指出，中午約12時左右，這部電梯準備搭載6名民眾從歌劇院5樓前往1樓就發生故障，民眾約受困8分鐘。

李明霞表示，歌劇院中控室接獲通知後，隨即通報維修廠商前往處理，並迅速排除故障將受困民眾救出，所幸6人僅受驚嚇，並未受傷。

李明霞說，維修廠商檢修後，初步判定為機電問題，目前已恢復正常運作，日後將要求廠商加強定期養護。1050914

(中央社)