中秋烤肉 隱藏熱量大魔王少碰

中秋節家家戶戶準備烤肉，營養師提醒，佳節聚餐要注意隱藏熱量，如烤肉品中的加工食品，甜不辣、豬血糕，還有含糖飲，建議自製綠茶和蔬果水取代。

台灣癌症基金會營養師鄭欣宜今天表示，許多人都會在中秋節前後烤肉，且可能不只烤一次，但烤肉潛藏很多健康危機，尤其熱量常攝取驚人，更要注意。

鄭欣宜說，烤肉常見的天然食材如玉米、馬鈴薯，加工食品如豬血糕、甜不辣等，民眾常誤認是蔬菜或蛋白質類，事實上都是澱粉類，隱藏驚人的熱量，像是1根玉米或4小塊豬血糕就相當於一碗飯的熱量；烤肉常用土司夾肉片，2片土司就相當1碗白飯熱量。

柚子為中秋必備水果，鄭欣宜說，3片柚子就有60大卡，一次吃1顆柚子熱量可高達500到600大卡，相當於2碗白飯熱量；1個傳統蛋黃酥熱量約250卡，也將近1碗飯的熱量；常見的綠豆椪、豆沙月餅1份熱量約300到350卡；廣式月餅、雙黃蓮蓉月餅1個熱量相當於1個便當。

鄭欣宜說，市售烤肉醬通常會加沙茶醬、醬油等高油、高鹽分材料，3匙烤肉醬約有300卡，相當於1碗飯熱量，且吃重鹹、重油餐點時，總想來杯冰涼飲品，如果選擇珍奶、汽水、可樂等高糖清涼飲料，往往不解渴熱量又高。

中秋烤肉團圓要有聰明吃法，鄭欣宜說，月餅最好能分次食用，每次以1/4為宜，可與親朋好友分享不同口味，一天攝取1個為宜，且適當補充如柚子、柿子、葡萄、火龍果等時令水果，增加膳食纖維攝取量，幫助腸胃道蠕動。

鄭欣宜說，烤肉食材建議可優先食用低GI、高纖食物，增加膳食纖維及飽足感，避免食用過多的蛋白質。可用鋁箔紙包入季節性蔬菜加入適當的蔥、蒜、胡椒鹽下去燒烤，蔬菜烤過更鮮甜；或製作燒烤蔬菜肉串，以美生菜取代吐司，不只減少熱量，還可以補充纖維減少油膩。

至於烤肉醬，鄭欣宜建議，可自製低鹽烤肉醬，使用富含維生素C的大番茄、柚子、檸檬汁做為材料，加上適量和風醬油及二砂糖就非常美味。

她也建議，配餐飲料可改喝無糖綠茶或自製蔬果水取代，如養顏美容水，使用草莓丁、芭樂丁、檸檬水、冰塊；或消水腫水：小黃瓜丁、薄荷葉、檸檬水、冰塊，好喝又不增負擔。1050914

(中央社)