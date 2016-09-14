宜蘭橋水位低於百年頻率洪水位 市長巡視
強颱莫蘭蒂侵襲台灣，宜蘭縣受風雨影響較小。不過，已使用逾70年的宜蘭橋，橋梁底標高低於百年頻率洪水位1.6米，周邊河堤日前已陸續完成加高工程。但是，橋梁兩端的路口卻形同河堤缺口。今(14日)宜蘭河水位達二級警戒，宜蘭市長江聰淵前往巡視，並且查看尚未完工的河堤工程。
江聰淵表示，市公所已獲得水利署第一河川局提供的100顆「肉粽」，當水位達一級警戒時，公所就會封閉宜蘭橋，同時以鐵板、肉粽封住橋梁路面缺口，防止發生溢堤情況，如今持續監控水位。
第一河川局局長陳健豐提到，宜蘭縣內的蘭陽溪水系僅有2座橋梁低於百年頻率洪水位，一座是宜蘭橋，差了1.6米；另一座是蘭陽大橋，差了1米，假若水位達一級警戒，將會立即通報相關橋梁養護單位，進行管制。
(中時)
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