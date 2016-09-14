莫蘭蒂肆虐 台鐵各地傳出災情

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台鐵富里至東竹站間104.3公里處，路基遭掏空。（台鐵提供）

路基掏空。（台鐵提供）

受強颱莫蘭蒂影響，台鐵陸續傳出災情，最新彙整如下：

1.東竹=富里間104公里300公尺鐵路小橋路基掏空約20~30公尺。

2.南平站內電車線迴流線斷線，搶修時間預估2小時；另繼電器箱被強風吹倒，預估至15:00搶修完成。

3.山里=鹿野間146公里500公尺邊坡滑落，路基目前流失約5公尺。

4.志學站北端(花蓮站起12公里)19號電桿傾斜，預估至16:30搶修完成。

5.高雄=新左營間(美術館平交道)400公里537公尺處有電車線斷落，已通知電力段派員處理。

(中時)