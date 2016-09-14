不甩棄5億家產傳聞 王寶強笑嘻嘻大口吃月餅
大陸男星王寶強與妻子馬蓉婚變風波延燒一個月，目前兩人離婚大戰已進入法院程序，不過昨傳出王寶強為爭取子女撫養權，願意「淨身出戶」(意旨放棄夫妻共有財產，只帶走自己身體)捨棄約5億台幣家產，還爆出兩人已簽字離婚，該消息遭王寶強委任律師駁斥非事實，當事人則是不甩傳聞，開心與友人一起吃月餅。
雖然身陷淨身出戶傳聞，依舊不影響王寶強聚會的好心情，與好友郭斌一起吃月餅過中秋，照片中王寶強臉上掛著微笑，心情看似不錯，郭斌與王寶強交情極佳，當王寶強自揭婚變時，就一路陪伴他從頹廢到刮鬍、剪髮振作，現在看到王寶強甩婚變、邁向新生活，也讓好兄弟替他開心不已。
(中時電子報)
關鍵字：王寶強
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