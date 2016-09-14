不甩棄5億家產傳聞 王寶強笑嘻嘻大口吃月餅

王寶強掛微笑大口吃月餅，心情看起來相當不錯。（圖／取材自王寶強、親見郭斌微博）

大陸男星王寶強與妻子馬蓉婚變風波延燒一個月，目前兩人離婚大戰已進入法院程序，不過昨傳出王寶強為爭取子女撫養權，願意「淨身出戶」(意旨放棄夫妻共有財產，只帶走自己身體)捨棄約5億台幣家產，還爆出兩人已簽字離婚，該消息遭王寶強委任律師駁斥非事實，當事人則是不甩傳聞，開心與友人一起吃月餅。

雖然身陷淨身出戶傳聞，依舊不影響王寶強聚會的好心情，與好友郭斌一起吃月餅過中秋，照片中王寶強臉上掛著微笑，心情看似不錯，郭斌與王寶強交情極佳，當王寶強自揭婚變時，就一路陪伴他從頹廢到刮鬍、剪髮振作，現在看到王寶強甩婚變、邁向新生活，也讓好兄弟替他開心不已。

(中時電子報)