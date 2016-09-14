風吹樹倒 台鐵鳳山九曲堂不通

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我要評比

強烈颱風莫蘭蒂狂吹，不但有路樹傾倒台鐵鐵軌，還有帆布吹上電車線。

台鐵說，中午12時8分，高雄站西正線OS區間電車線出現帆布，已請電力段派員處理。12時30分起因颱風影響，高雄－潮州間各次列車暫時停駛。

另中午12時45分，鳳山－九曲堂間東正線因路樹傾倒，西正線路線上有障礙物，目前雙線不通，已通知受影響列車並加強播音服務旅客。1050914

(中央社)