屍速列車韓國票房先盛後衰 大反派免挨揍

我要評比

電影「屍速列車」片中飾演大反派的金義聖承諾，若韓國票房突破1200萬觀影人次，就要被壯碩肌肉男馬東石打一拳。他昨天在臉書表示，觀影人次沒有達標，他感到非常「遺憾」。

金義聖在「屍速列車」中飾演推別人當替死鬼的自私客運高層，讓觀眾恨得咬牙切齒。他8月1日在臉書（Facebook）發文說，「聽很多人說想要在我胸口重打一拳，如果『屍速列車』票房破1200萬（人次），就讓馬東石做吧。」

馬東石在「屍速列車」中飾演Man度破表的硬漢，身材壯碩，一拳就可打倒一個殭屍。

隨著票房節節攀升，金義聖8月17日在臉書貼上破千萬觀影人次的截圖，並發文說，「我很誠摯的要求大家，『屍速列車』的票房快停止吧。觀影人數快停止吧。」

隨著下片日期逼近，但觀影人次卻在1150多萬人徘徊。

金義聖昨天在臉書貼上截圖，「屍速列車」目前在韓國觀影人次為1155萬6393人。

他發文表示，「『屍速列車』距離1200萬觀影人次還差45萬，目前每天票房為1000人。依照這樣推算，大約450天後，也就是明年耶誕節就能達到1200萬人次。」

金義聖說，因此「非常遺憾，我要正式宣布這項約定失敗了。真的非常遺憾，但約定就是約定。」

他表示，「真是遺憾啊哈哈哈哈哈哈。」

但有網友留言說，要在中秋連假時去看個10遍，並號召更多人這麼做， 如此一來很快就能達標了。這則留言吸引600多人按讚。

金義聖趕緊回文說，「千萬別這麼做。」

究竟「屍速列車」能否在中秋節再衝一波票房，讓金義聖履約，大家拭目以待。1050914

(中央社)