李克強出席聯大會議 訪問加拿大古巴

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中國大陸外交部發言人華春瑩今天宣布，大陸國務院總理李克強預定18日至28日赴紐約聯合國總部，出席第71屆聯合國（UN）大會系列高級別會議，並對加拿大和古巴進行正式訪問。

華春瑩表示，李克強此次出訪是應聯合國秘書長潘基文、加拿大總理杜魯道、古巴國務委員會主席等人的邀請。

第71屆聯合國大會美東時間13日下午已開議。1050914

(中央社)