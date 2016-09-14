高雄風強雨驟 高捷高架段及渡輪停駛
莫蘭蒂颱風今天中午起在高雄市下起大雨颳起強風，風強雨驟市區很多路樹傾倒折枝，落葉垃圾滿地，還有13級的最大陣風，高捷高架段一度停駛。
高雄市累計12小時的降雨量，以桃源區小關山測站210毫米最多，其次茂林區也有200毫米。
風速方面不斷增強，市區平均風速6到7級，最大風速在12時23分時出現13級，高捷高架段隨即停駛，直到風速降為11級以下才復駛。
至於旗津到鼓山的渡輪則從中午就停航，主要是海面上浪大，船隻無法停靠且顛簸晃動得厲害，基於安全已全線停駛，要搭乘的民眾改乘公車接駁。
高雄市山區方面，雨勢很大，桃源區關山一帶，累計降雨已逾200毫米，台20線桃源區的河床便道已經被沖毀，玉穗農路也積滿落石。據公路線局表示，當地已無法對外通行。
市府通報系統指出，苓雅區、楠梓區及鳥松區一帶都有路樹傾倒，壓毀汽機車的通報，還有鳳頂路一帶的道路中間有被強風吹來的貨櫃橫躺，顯見強風威力。1050914
(中央社)
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