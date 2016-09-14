黃妃談出道前辛酸史 演唱曾被路人扔石頭

黃妃從洗頭小妹躍身成為金曲歌后。(圖/本報系資料照)

金曲歌后黃妃，以一首《追追追》紅遍歌壇，更有許多歌手在演唱會重新詮釋這首歌，不過她上節目時表示其中歌詞「嚥氣啦」，雖是短短3個字，卻讓她錄音時吃盡苦頭，甚至還自曝為了練歌曾被人丟石頭的辛酸往事。

根據《娛樂星光雲》報導，黃妃日前上節目聊起踏進歌壇的心路歷程，起初拿到《追追追》歌詞時，因為節奏快難以換氣，讓她一度拒絕演唱，後來被說服錄音後，唱到「嚥氣啦」卻始終無法唱到位，直到某次老公的異性好友，佯裝成小三打來惡作劇電話被她接到，當時氣到火冒三丈的情緒，讓她突然頓悟到製作人要的感覺，才順利錄完這首膾炙人口的歌曲。

自幼家境狀況不好的她，最初是當洗頭小妹維持生計，後來為了練唱因為吵到鄰居，還一度被威脅提告，最後跑到山上空地狂唱，卻被路人丟石頭嘲弄，再度重提這段辛酸往事，也讓黃妃眼淚完全潰堤。

(中時電子報)