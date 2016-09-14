金氏世界紀錄! 白襪隊1122隻狗狗入場

白襪隊「狗狗友善日」創下金氏世界紀錄。(摘自白襪推特)

1996年白襪在主場美國通訊球場舉辦歡迎球迷帶毛小孩看球的「狗狗友善日」，14日白襪對印地安人之戰又有創舉，這次共有1122隻毛小孩隨主人進場，創下「最多狗狗參與單場運動賽事」的金氏世界紀錄！白襪該日票房也不過15588人，有7％的入場觀眾都帶著心愛的狗狗來看球呢！

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白襪隊狗狗友善日，球迷帶著毛孩進場看球。(摘自白襪推特)

白襪隊狗狗友善日，球迷帶著毛孩進場看球。(摘自白襪推特)

白襪隊狗狗友善日，球迷帶著毛孩進場看球。(摘自白襪推特)

美國通訊球場創下「最多狗狗參與單場運動賽事」的金氏世界紀錄。（美聯社）