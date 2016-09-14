食藥署實測 肉烤全焦致癌物增加百倍
肉烤焦真的有毒嗎？食品藥物管理署今年首度進行烤肉實驗，將肉片烤到不同程度，再檢驗苯駢芘及多環芳香族碳氫化合物等致癌物含量，結果發現肉烤到全焦後，致癌物含量是未烤焦的百倍，提醒民眾中秋節烤肉，應在烤網上鋪鋁箔紙，避免肉類與火源直接接觸，也注意千萬別烤焦。
近年來國內盛行中秋節烤肉，香噴噴的肉令人垂涎欲滴，網路盛傳烤肉網會釋放重金屬，危害健康，食藥署今天公布實際檢測結果，發現烤網並不會釋放重金屬，民眾無須擔心。不過在烤肉實驗中，也再度證實，烤焦的肉千萬別吃。
許多文獻都指出，肉或肉製品經高溫燒烤，可能產生苯駢芘及多環芳香族碳氫化合物等有害毒物，食藥署本次也選擇甜不辣、吐司、肉片及香腸做烤焦實驗。
以肉片為例，根據我國標準，苯駢芘及多環芳香族碳氫化合物，在熱處理的肉中，限量分別為5及30μg/kg，食藥署科長廖家鼎說，在鋪鋁箔紙的烤肉架上，烤到剛好熟的肉片，檢測數值為0.17、0.23；未鋪鋁箔紙則為0.35、4.10，都低於限量標準。
不過一旦肉烤焦，測出來的毒物數值就會大幅飆高，五分焦的肉片，苯駢芘含量0.66、多環芳香族碳氫化合物為5.25。全焦肉片最可怕，苯駢芘含量飆升到32.2，而多環芳香族碳氫化合物37.6，已超過安全數值，且幾乎比未烤焦的肉高100倍。
食藥署提醒，民眾應避免食用烤焦食物，烤肉時可先將食材切成小塊，蒸熟或煮熟再烤，避免高溫燒烤時間過久，而產生有害物質。
(中時)
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