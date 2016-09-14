中市公車10公里免費近9成滿意 最不滿司機服務態度

捷運綠線將於2018年試營運、2020年通車，為鼓勵搭乘捷運，10公里免費公車政策將配合部分調整，研議條件式優待或收費。（盧金足攝）

市府民調顯示，近6成民眾過去1年搭乘過台中市公車，以16-19歲的學生族群比例最高，達98.5％。（盧金足攝）

民眾搭公車，很重視司機服務態度。（盧金足攝）

中市府今天（14日）召開道安會報，研考會主委柳嘉峰公布「台中市公車服務品質暨10公里免費滿意度」民調，公車免費里程從8公里延長10公里逾一年，市民滿意度達89.7%，但11.5%不滿意，以「司機服務態度不佳」占53.8%最多。交通局長王義川表示，16到19歲是公共運輸主力，但對司機開車很少講話，為何給人「態度不好」認知，且全台民調都有這樣的印象和經驗，將深入探討。

王義川表示，10公里免費公車已初步建立市民搭乘公共運輸的習慣，捷運綠線將於2018年試營運、2020年通車，為鼓勵搭乘捷運，10公里免費公車政策將配合部分調整，研議條件式優待或收費，但學生、身心障礙者、高齡族的權益，仍會持續予以保障。

柳嘉峰公布的「台中市公車服務品質暨10公里免費滿意度」民意調查報告，針對居住台中市29區且年滿16歲市民，採電話調查，分層比例隨機抽樣方式進行。

分析結果，近6成民眾過去1年搭乘過台中市公車，以16-19歲市民比例最高，達98.5%，職業方面以學生為主，78.1%認為10公里免費公車政策有助減少私人運具，降低環境汙染，89.7%感到滿意。

王義川表示，為方便學生族群搭乘，交通局目前已成功與朝陽科技大學、靜宜大學、南開科技大學合作，增加151路、162路、108路3條市區公車路線進入校園，由於台中機車使用率仍高，未來交通局將持續與各大學合作，擴大公車進入校園政策，希望藉此增加大學生搭公車意願，降低學生機車使用及學生事故發生機率。

台中市優化公車去年7月8日上路，王義川指出，公車每日運量由上路前平均每日約5萬6920人次，大幅提升至7萬4838人次，增加約31%，顯示民眾對於本項政策的認同，研考會調查結果也顯示，民眾搭乘公車滿意度高達86%，交通局及公車業者的努力，提供給市民良好乘車環境與品質。

另外，11.5%市民表示不滿意中，以「司機服務態度不佳」占53.8%最多，王義川說，全台灣各地公車滿意度調查結果，市民不滿意主要原因都是司機態度，事實上，公車司機服務過程，話也不多，為何市民會有這樣的意見，他已要求公共運輸處進一步分析。

同時加強司機服務態度的相關訓練，特別針對高齡者、孕婦、行動不便者這三大族群應多一份同理心，包括等他們坐定位再開車、不緊急煞車等，並隨時注意他們的需求。

針對公車站牌周邊常有車輛違規停放，導致公車必須並排，乘客要走到車道上搭車，他也請交通局與警察局合作，加強公車站牌周邊違規停放車輛取締工作，交通局配合相關拖吊執行，整頓公車站牌周邊交通問題，以維護市民乘車安全。

(中時)