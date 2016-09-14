莫蘭蒂狂風破17級 掀翻蘭嶼機場休旅車

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莫蘭蒂颱風最大陣風超過17級，狂風橫掃蘭嶼，正在重建的蘭恩文教基金會再度受創；停在機場的休旅車被掀翻，環島公路上都是礁石。

強烈颱風莫蘭蒂暴風圈昨天深夜即籠罩蘭嶼，清晨平均風速14級，最大陣風超過17級。

迎風面的蘭恩文教基金會首當其衝，執行長瑪拉歐斯表示，中秋大漲潮土石沖刷到岸上，沖毀蘭恩基金會大門。一台貨車遭大浪沖毀，可說是近年來少見的大風浪。

蘭嶼機場旁的休旅車被強風掀翻，機車倒成一排，在蘭嶼開元港內的汽機車，險被拉下海，險象環生，環島公路都是礁石。1050914

(中央社)