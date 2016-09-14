蔡總統：維持兩岸和平穩定決心沒有動搖
總統蔡英文今天表示，政府維持兩岸和平穩定發展決心沒有絲毫動搖，在維護國家利益及人民最大福祉目標下，會盡最大努力增進兩岸良性互動，建立務實穩健、可長可久的兩岸關係。
海峽交流基金會舉辦的「2016大陸台商秋節座談聯誼活動」今天上午在台中登場，蔡總統出席餐會並發表致詞。蔡總統首先歡迎台商回到台灣，並向在場所有人說中秋節快樂。
蔡總統表示，海基會董事長田弘茂曾擔任國策顧問、外交部長以及駐英國代表，又曾推動國策研究院成為國際知名的智庫，也擔任全國工業總會的最高顧問，十分了解兩岸產業界的發展和需求。
蔡總統說，以田弘茂的專業和經驗，加上海基會與行政院大陸委員會的充分配合，一定可以為台商提供最好的服務。
蔡總統表示，近幾年來，大陸經濟成長趨緩，北京強調進入經濟「新常態」，很多政策都在調整之中，投資環境也發生很大的變化，這對兩岸經貿及台商都構成很大挑戰。
蔡總統指出，對台灣而言，不但要因應對岸經濟變化所帶來的衝擊，也要面對長期結構性問題，導致出口競爭力衰退及貧血式成長的困境。新政府的最大責任，就是提振國內經濟活力，帶領台灣脫離長期的困境。
對於台商的心聲和遭遇的困難，蔡總統說，一定會給大家最堅定的支持，並協助解決台商權益維護、生活照顧、子女教育等問題，也會強化各項輔導及服務機制，台商碰到難題的時候，政府會給予積極協助，不會讓台商感到孤單。
蔡總統重申，政府維持兩岸和平穩定發展的決心沒有絲毫動搖，在維護國家整體利益及人民最大福祉的目標下，會盡最大努力增進兩岸良性互動，建立務實穩健、可長可久的兩岸關係。
蔡總統強調，兩岸關係發展是雙方共同的責任，期望田弘茂上任可以為兩岸關係注入新的元素和機會，促使兩岸和諧互動，邁向新的里程碑。 1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。