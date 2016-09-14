蔡總統：維持兩岸和平穩定決心沒有動搖

總統蔡英文今天表示，政府維持兩岸和平穩定發展決心沒有絲毫動搖，在維護國家利益及人民最大福祉目標下，會盡最大努力增進兩岸良性互動，建立務實穩健、可長可久的兩岸關係。

海峽交流基金會舉辦的「2016大陸台商秋節座談聯誼活動」今天上午在台中登場，蔡總統出席餐會並發表致詞。蔡總統首先歡迎台商回到台灣，並向在場所有人說中秋節快樂。

蔡總統表示，海基會董事長田弘茂曾擔任國策顧問、外交部長以及駐英國代表，又曾推動國策研究院成為國際知名的智庫，也擔任全國工業總會的最高顧問，十分了解兩岸產業界的發展和需求。

蔡總統說，以田弘茂的專業和經驗，加上海基會與行政院大陸委員會的充分配合，一定可以為台商提供最好的服務。

蔡總統表示，近幾年來，大陸經濟成長趨緩，北京強調進入經濟「新常態」，很多政策都在調整之中，投資環境也發生很大的變化，這對兩岸經貿及台商都構成很大挑戰。

蔡總統指出，對台灣而言，不但要因應對岸經濟變化所帶來的衝擊，也要面對長期結構性問題，導致出口競爭力衰退及貧血式成長的困境。新政府的最大責任，就是提振國內經濟活力，帶領台灣脫離長期的困境。

對於台商的心聲和遭遇的困難，蔡總統說，一定會給大家最堅定的支持，並協助解決台商權益維護、生活照顧、子女教育等問題，也會強化各項輔導及服務機制，台商碰到難題的時候，政府會給予積極協助，不會讓台商感到孤單。

蔡總統重申，政府維持兩岸和平穩定發展的決心沒有絲毫動搖，在維護國家整體利益及人民最大福祉的目標下，會盡最大努力增進兩岸良性互動，建立務實穩健、可長可久的兩岸關係。

蔡總統強調，兩岸關係發展是雙方共同的責任，期望田弘茂上任可以為兩岸關係注入新的元素和機會，促使兩岸和諧互動，邁向新的里程碑。 1050914

(中央社)