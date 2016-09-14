周永明轉戰VR遊戲內容 推出5D平台

轉戰VR內容領域的宏達電前執行長周永明，今天以Futuretown榮譽董事長身分，宣布正式推出5D Totalmotion平台，搶攻VR遊戲市場。

周永明說，今年是VR元年，看好VR產業將有巨大機會。

日本「東京電玩展 2016（Tokyo Game Show 2016）」將於15日至18日在千葉幕張國際展場登場，今年東京電玩展首度新設「VR 專區」，吸引各國強手大秀成果。

由周永明擔任榮譽董事長的台灣VR遊戲業者Futuretown將在本次大展設立攤位展出，並在今天下午舉行東京電玩展前全球記者會，由周永明、執行長楊宗翰共同主持，Oculus的創辦人帕爾默．拉奇、宏達電北亞區總經理董俊良今天均現身發表會。

Futuretown今天發表與領航公司 (InJoy Motion)、琦景科技 (Formosoft)、聚樂方塊 (MitFun)、紅徒數碼科技 (RedStorm)和 Woojer 聯手開發的虛擬實境動感體驗5D Totalmotion平台，以全新概念的動態模擬器讓玩家體驗逼真的虛擬實境遊戲，目前官方有4款遊戲，包括Whiteout: Ski VR、Infinity Rider: Motorcycle VR、Wave Breaker: Surf VR及 Stallion Adventures: Horse Riding VR，讓消費者感受如同真實滑雪、騎重機、衝浪、騎馬等體驗，全力搶占全球VR遊戲市場。

Futuretown 5D Totalmotion平台支援宏達電HTC Vive、Oculus Rift及3Glasses設備，擁有逼真的視覺效果與真實的動感模擬裝置;體驗遊戲時，玩家能隨著身心反應來操控動態模擬器。

周永明表示，鑽研虛擬實境VR領域已經有4年的時間，現在是VR產業的巨大機會，VR技術將為人類生活和與世界互動帶來巨大的改變，Futuretown是提供虛擬實境平台和數位內容的創新者，旗下新發表的5D Totalmotion平台與動態模擬器等遊戲，將為每個人帶來無窮歡樂和無限可能。

周永明表示，今年是VR元年，像是HTC Vive、Oculus等受歡迎的硬體應運而生，好VR產業將有巨大機會。

Futuretown執行長暨共同創辦人楊宗翰表示，透過Futuretown 5D Totalmotion平台的設計及技術的研發，建立一套獨一無二的虛擬實境動態模擬器，同時也讓更多開發者可以一起投入未來遊戲的設計行列，Futuretown有信心打造一個適合所有年齡階層的虛擬實境環境。

Futuretown 為一家虛擬實境軟硬體開發公司，總部位於台灣桃園及加拿大溫哥華兩地，由執行長、共同創辦人楊宗翰與科技長、共同創辦人Justin Liebregts在2010年創建。

今年Futuretown首發2款VR遊戲代表作，「雲間幻境：VR迷你高爾夫（Cloudlands: VR Minigolf）」與「金波超人（Jeeboman）」，就攜手宏達電HTC Vive提供消費者沉浸式體驗，共同宣傳VR遊戲的特色。1050914

(中央社)