甚麼叫廝守不分離 貓咪告訴你

這是一般人都有的經驗，可能原先打算只養一隻寵物，卻又看著這一對小東西分不開，動了憐憫心，於是兩隻都養了，這就是貓咪莉莉與倫利的故事。

據「哈芬登郵報」（Huffington Post）報導，荷莉斑（Sonja Heriban）有回到朋友農場打算找隻貓當寵物，偏偏眼前這對貓咪就是抱成一團，不肯分開。

荷莉斑一轉念，決定將莉莉與倫利（Lili and Renley）全都帶回家。荷莉斑說，她相信這對毛小孩還沒跟她回家前，必定是形影不離，而自從莉莉與倫利進了她的家門，牠們黏得更緊了。

不論是行走、玩耍甚至睡覺，尤其原先的搖籃已經裝不下莉莉與倫利隨著年歲增長的身軀，甚至前肢與後肢加上尾巴都得滿出來，還是要擠作堆不能分開。

荷莉斑說，有時候會試試看把兩隻分開獨處，倫利不停哀哭，直到莉莉出現在眼前為止，然後兩隻貓繼續攪在一起。

喵喵這麼可愛，荷莉斑非常大方在Instagram與大家分享。1050914

(中央社)