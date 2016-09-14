莫蘭蒂颱風來襲 醫院開特別門診

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莫蘭蒂颱風來襲，高醫14日急診及住院服務照常，門診採颱風特別門診，夜診休診。

高雄市立大同醫院急診、住院與檢查診照常服務，下午門診部份併診（心臟內科、胸腔內科、腦神經外科、耳鼻喉科、神經內科、骨關節中心），牙科停診，其餘照常看診；夜間門診維持部份看診(內分泌科、腎臟內科、胸腔內科、一般外科、眼科)。

另高雄榮總、高雄長庚等今天取消正常門診，改開颱風特別門診；高雄市衛生局也將各醫院開診情形，公佈上網，民眾可上網查詢。

(中時)