美魔女花7位數告前夫 「再這樣要看心理醫生」
51歲香港「美魔女」羅霖有過一段婚姻，育有三子，日前她認戀小她近20歲的「J君」，三個兒子也支持她追求第二春，卻無法得到「J君」母親認同，雙方目前還沒見過面，昨(13日)她出席活動時，自爆因兒子的學費槓上前夫，官司糾纏了4年，已燒了7位數的港幣，最近她有意停止控告對方，無奈說：「再這樣要去看心理醫生了。」
羅霖昨穿低胸深V水藍色禮服出席活動，大方秀出事業線，她表示若人常保持開心，有助於凍齡，自爆：「這4年若沒有被官司煩住，應該會更漂亮」，她談及這幾年常為訴訟之事煩心，先是前夫有意分走她家產，之後對方又只肯付兒子1/3學費，使羅霖不得不頻上法院，為自己的權益發聲。
羅霖說，近4年來幾乎天天煩惱與跟前夫的官司，整天睡不著，健康狀況都快出問題，一度想過要去看心理醫生，讓羅霖有意終止訴訟，寧願一肩扛起孩子的學費，無奈說：「這是精神折磨，訴訟是有錢人的玩意」，「這4年用了7位數字打官司，我還想要身體健康，不想再這樣下去」。
(中時電子報)
關鍵字：羅霖
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