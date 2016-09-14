中市路平專案 已修補3萬多個坑洞
台中市府建設局從去年1月至今年7月止，已累計完成3萬3635個路面坑洞修補，推動「4年500公里路平專案計畫」，截至8月31日止，完成529條主要道路，累計改善長度為243.13公里，逐步強化用路人通行環境。
建設局為充分掌握台中道路等設施先期維護工作，延長道路使用壽命，提升道路品質，7月22日訂頒「台中市政府建設局道路養護先期計畫」，透過巡路員巡查，或依民眾通報事項，查勘道路及其附屬設施。
建設局長黃玉霖表示，如遇道路損壞，巡查人員第一時間立即進行臨時性緊急措施，如路面初步修復或設立警示設施，並填寫「道路巡查日報表」，後續研析處理方式，以對症下藥解決道路坑洞問題。
(中時)
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