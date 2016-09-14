陳子玄胃潰瘍發作 為寶寶忍痛苦禁食停藥

陳子玄胃潰瘍發作，但為了孩子不能吃藥。(圖／翻攝自陳子玄臉書)

本土劇女星陳子玄因在《世間情》飾演「失控姊」一角爆紅，10日她宣布與大15歲的演員陳建隆秘婚一年半，最近還懷有3個月身孕，不過本來就有胃潰瘍病史的她，卻因為她懷孕停藥後發作，讓她很痛苦，並對肚中寶寶道歉：「真的委屈你了」。

陳子玄因為懷孕就停止吃保養胃的藥，未料今天清晨胃潰瘍發作，不過她沒辦法打點滴，也不能吃止痛藥，還必須禁食，讓她心疼對肚中寶寶道歉：「真的委屈你了棉花糖，媽媽要更努力照顧好自己才行。」粉絲見狀也安慰她要好好休息，如果真的不舒服還是給醫生看比較好，並稱讚她母愛的偉大。

(中時電子報)