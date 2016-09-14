竹縣沒有圍牆的宗祠博物館 傳揚客家文化
新竹縣新埔宗祠博物館今天（14日）上午，舉辦開館儀式，串連新埔鎮9個宗祠、家廟，形成「沒有圍牆」的博物館，希望能帶領大眾認識客家文化，以及建築藝術。客委會主委李永得、新竹縣長邱鏡淳均出席在陳氏宗祠舉辦的開幕式，李永得、邱鏡淳表示「希望能讓人走入新埔，就知道何謂客家」。
新埔宗祠博物館包含陳氏宗祠、林氏家廟、范氏家廟、朱氏家廟、張氏家廟、新埔劉家祠、潘屋、上枋寮劉氏雙堂屋及吳濁流故居等，每座歷史建築都有其特色與故事，也是記錄新埔鎮早期商業繁榮的足跡，更具人文歷史。
新埔鎮長林保祿表示，他在縣議員任內即注重觀光發展，如今宗祠博物館開館，能透過深度旅遊，帶領遊客認識新埔及客家文化，未來還將整頓具有百年歷史的市場，希望能讓新埔鎮更加活絡。縣議員賴江海表示，透過宗祠，也能讓海外客家人回台尋根。
由於新埔鎮歷史建築、古蹟密度高，更具備「3街6巷9宗祠」特色，新竹縣文化局結合宗祠博物館開館，以及認識古蹟日，串聯各宗祠、家廟舉辦1系列活動，包含在9月17、18日登場的「新埔大劇場，人生好戲登場囉！」由主辦單位從義民廟帶領民眾參觀各宗祠、家廟等，採預先收費報名，另外同日亦有自由行，包含闖關活動。
另外，在陳氏宗祠、桂花園、廣和宮、吳濁流故居亦有特展，或是說故事、音樂會、古蹟環境劇場、老屋市集、老店尋寶趣等活動。昨天文化局長蔡榮光、社會處長田昭容，以及新埔鎮民代表會主席王張碧冬等代表居出席此場盛事。另外開館暨古蹟日系列活動，則可參考活動網站，或電洽03-588-0959、03-588-0479新埔宗祠博物館駐地工作站。
(中時)
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