全家未揭露最低進貨量 公平會重罰300萬元
公平會昨對全家便利商店祭出重罰！公平會調查發現，全家便利商店在招募加盟的過程中，在簽約前，沒有以書面方式向加盟店完整說明、揭露最低建議訂貨量或商品進銷比規定等限制事項，違反《公平交易法》第25條規定，依法開罰300萬元罰鍰，這也是公平會近年來，針對加盟資訊的未揭露，開罰最重的一次。
公平會副主委邱永和表示，這是在2014年底接到全家的加盟店投訴，反應全家沒有在加盟契約裡面說明，但是卻要求加盟店必須遵守其訂貨指導，並規定銷貨量不可超過進貨量的一定比率（全家內部稱為「銷進比」），若加盟店未依規定量訂貨或銷進比大於一定比率，將遭受到上課、警告、開單等處罰。
至於其他四大超商是否也有同樣的狀況，邱永和指出，目前正在全面瞭解中。對全家祭出重罰，邱永和解釋，這確實是在資訊未揭露部分，近年來開罰較高的一次，裁罰的標準主要是針對營業額、店舖數、新加盟店數、違法持續的時間點，而全家在目前五大超商中排名第二，考慮到他的營業額、店舖數才裁量出這罰鍰金額。
公平會表示，加盟業主對於加盟經營關係中所設的限制，例如商品或原物料每次應訂購的項目及最低數量，攸關品牌內的競爭情形、加盟店投入加盟的成本、經營績效與風險等事項。以全家這次遭罰的案例，因為商品報廢損失是由加盟店吸收，而全家所定最低建議訂貨量或商品銷進比規定等事項，將影響報廢損失金額的多寡，故認定此等資訊為有意加盟者據以評估是否締結加盟經營關係的重要訊息。
公平會提醒，加盟業主如對於加盟店的經營設有限制，應於締結加盟經營關係或預備建立加盟經營關係前，以書面完整說明相關限制資訊，並確實遵守「公平交易委員會對於加盟業主經營行為案件之處理原則」規定。
(中時)
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