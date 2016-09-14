陸「爆買力」可左右澳洲政治 美驚呆了
中國大陸的「爆買力」名聞遐邇，從觀光到商業，無處不是中國消費的影子；而現在，中國「爆買力」也在澳洲政政治界發威了。據美國駐澳洲大使約翰‧貝里（John Berry）表示，中國大陸的資金現在可直接贊助澳洲的政治人物，確保他們在競選過程中有足夠的款項做活動。
貝里說：「坦白說，我們確實很驚訝中國政府在澳洲政界的影響力，如此之大。而當中國政府可以直接贊助澳洲政治人物的競選活動時，這整件事情就上升到了另外一個層面了。」貝里還表示，我們希望澳洲和其它的民主國家一樣，維持其民主的價值，不被其他不同意識形態影響到。
據了解，澳洲新星議員山姆‧戴斯提亞力（Sam Dastyari）也被國內反對黨工黨（Labor Party）抨擊，因為接受來自中國的捐款而被迫下台。不只議員，就連澳洲總理也被爆料，曾接受來自中國企業的選舉贊助，而且這些企業大多和北京政府有直接關連。工黨表示，國家應針對海外的選舉資助提出法案，不讓外人影響澳洲的政治發展。
貝里表示，「這在我們國家是違法的。澳洲雖是個擁有獨立主權的國家，但我看不出那些從海外來的選舉贊助款可從哪個方面提升澳洲的政治利益。」
澳洲才剛推出法案，意在加強中國在其境內買樓、買地的監控。不過，針對這一點，中國政府釋出了最新資料指稱，英、美投資客在澳洲擁有的農業用地，比中國投資人還多。
(中時電子報)
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