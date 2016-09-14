少護國神山阻擋 彭啟明：莫蘭蒂恐重創福建

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彭啟明指出，莫蘭蒂少了中央山脈阻擋，直衝福建，恐釀嚴重災情。(圖/取字臉書)

第14號颱風莫蘭蒂發威，為台灣中南部帶來強風豪雨。氣象達人彭啟明稍早在臉書示警，指莫蘭蒂未來直創福建，恐造成嚴重影響。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書發文，指誰說莫蘭蒂名稱溫柔，應改名為「潑辣莫蘭蒂」，颱風眼、眼牆都清晰無比，也造成恆春半島如預期的強風雨勢。

彭啟明也提出警告，指莫蘭蒂並沒登陸台灣，少了「護國神山」中央山脈的屏障，之後直撞福建，恐造成嚴重災情。

(中時電子報)