風雨增強，高市10萬多戶停電

7-11中都門市落地窗被吹倒。（取自網路）

小港機場前路樹倒塌，車輛小心翼翼經過。（林宏聰攝）

高雄市區風雨增強，原本停在路邊的機車整輛被吹到車道上。（林宏聰攝）

機車騎士被風吹倒，只好下車步行牽車。（林宏聰攝）

高雄市區整排路樹被狂風吹倒，車輛行經相當危險。（林宏聰攝）

莫蘭蒂颱風來襲，高雄市區中午過後風雨突然增強，市區狂風呼嘯聲不斷，路樹整排連根拔起，掉落的招牌也滿街飛，行車險象環生，根據台電最新統計，截至下午1點40分為止，全高雄市已有10萬多戶停電，且因外頭風雨強烈，許多地方仍未回報災情，估計停電戶數還要更多。

台電統計，目前高市停電區域以大寮區2萬8000多戶、林園區及小港區各2萬6000多戶最多，截至下午1點40分為止，全高雄市共計10萬8900戶通報停電，而且因目前風雨仍在持續，通報並未完全，估計實際停電戶數還要更多。

中午過後，高雄市區風雨增強，且至今絲毫沒有減緩，小港機場前中山路路樹整排傾倒，快車道只剩1線可通行，市區道路也是滿目瘡痍，四處可見連根拔起的路樹，滿地都是掉落的樹木枝葉、廣告招牌，隨風到處飄，路上行駛的車輛不斷左閃右閃，相當危險，機車騎士也被風吹倒，根本無法前進，只好冒著風雨步行牽車。

網友陸續在PTT、臉書上傳各地災情，鳳山有貨櫃被狂風吹落，三民區力行路上的統一超商中都門市大片落地玻璃窗也被吹到連窗框都倒下。

小港區中林路、沿海四路12日發現柏油路面不明原因塌陷，還沒來得及處理便遇上莫蘭蒂颱風，今天上午坑洞範圍擴大，臨海工業區服務中心派人在現場戒備，將等風雨過去再雇工修復。

(中時)