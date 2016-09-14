風雨增強 高市10萬多戶停電
莫蘭蒂颱風來襲，高雄市區中午過後風雨突然增強，市區狂風呼嘯聲不斷，路樹整排連根拔起，掉落的招牌也滿街飛，行車險象環生，根據台電最新統計，截至下午1點40分為止，全高雄市已有10萬多戶停電，且因外頭風雨強烈，許多地方仍未回報災情，估計停電戶數還要更多。
台電統計，目前高市停電區域以大寮區2萬8000多戶、林園區及小港區各2萬6000多戶最多，截至下午1點40分為止，全高雄市共計10萬8900戶通報停電，而且因目前風雨仍在持續，通報並未完全，估計實際停電戶數還要更多。
中午過後，高雄市區風雨增強，且至今絲毫沒有減緩，小港機場前中山路路樹整排傾倒，快車道只剩1線可通行，市區道路也是滿目瘡痍，四處可見連根拔起的路樹，滿地都是掉落的樹木枝葉、廣告招牌，隨風到處飄，路上行駛的車輛不斷左閃右閃，相當危險，機車騎士也被風吹倒，根本無法前進，只好冒著風雨步行牽車。
網友陸續在PTT、臉書上傳各地災情，鳳山有貨櫃被狂風吹落，三民區力行路上的統一超商中都門市大片落地玻璃窗也被吹到連窗框都倒下。
小港區中林路、沿海四路12日發現柏油路面不明原因塌陷，還沒來得及處理便遇上莫蘭蒂颱風，今天上午坑洞範圍擴大，臨海工業區服務中心派人在現場戒備，將等風雨過去再雇工修復。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。