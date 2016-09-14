擺平家中凌亂 MUJI適切生活展台中登場
台灣無印良品9/16-9/25舉辦為期十天的「Compact Life 適切生活」展覽，希望分享無印良品營造好感生活的空間規劃，也同步獨家展出商品開發的創新思維。對於苦惱於如何擺平家中凌亂的消費者，參觀完這個展應該相當有啟示。
MUJI無印良品在觀察台灣民眾的消費習慣與生活方式後發現，許多民眾面對凌亂的家中雜物時總感嘆：「沒辦法，因為我的家就是這樣……」而放棄追求好感生活。因此，台灣無印良品希望藉由台中旗艦店開幕的機會，嘗試有別於商品販售的方式；藉由「Compact Life適切生活」展覽與講座，面對面與民眾分享品牌一貫堅持的簡約設計及多樣化用途的商品，創造專屬個人風格的好感生活。
「Compact Life適切生活」展覽坪數共90坪，展場策畫4大區域分別為－適切「Before V.S. After」、適切「隔間」、適切「變化」與適切「ㄇ字單位&1+1=1」。藉由各展覽空間的連結，MUJI無印良品嘗試透過原創的「四大步驟八個訣竅」，與民眾一同檢視生活中的大量物品是否真正需要，並實際拜訪台灣民眾居所，了解民眾的居住困擾後提供可行的改善方案，希望以此傳達，每個人都有能力實現理想的好感生活，即使從微小的收納出發，也能透過「Compact Life適切生活」概念，慢慢地擴大靈活運用至居家空間！
MUJI無印良品在「Compact Life適切生活」展覽中也展出一系列新商品的設計思維，像是發展「自由組合層架」的可變性，未來「自由組合層架」不僅能因應個人習慣與需求拓寬加高；還能成為空間中的吊櫃、可移動式門扉或書桌等，適應更多不同需求的生活情境。
再者，全新「ㄇ字單位」與「方格牆」也是MUJI無印良品思考空間、家具與收納物品之間的關係後，提出同時具備收納及留白空間的家具構造。而「1+1=1」則是將看似不同機能的商品合而為一，像是除濕器與澆水壺、門與鏡子，床頭櫃與充電器等，透過重新檢視生活需求並開發設計，發展一物多用的概念。
(中時)
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