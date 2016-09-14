屏東楓港橋封閉 多處淹水
颱風莫蘭蒂帶來強風驟雨，屏東縣下午風雨越來越強，災情越來越多，多處傳出淹水，位於主要道路的枋山鄉楓港橋下午1時封橋，四重溪溫泉路因路樹倒塌無法通行。
截至下午1時，屏東縣因水位上漲達警戒線而封閉的橋梁有枋山鄉楓港橋、萬巒鄉佳平橋、三地門鄉口社橋及恆春鎮龍鑾橋。
屏東縣全縣多個鄉鎮都有淹水災情，中央氣象局資料顯示，屏東縣最高雨量下在泰武鄉山區，到下午1時，已達678.5毫米，全台最高，恆春半島地區約在300、400多毫米，從枋寮到恆春鎮的沿海地區，淹水災情較其他鄉鎮嚴重。
強風吹倒的路樹、電桿（線）及招牌、鐵皮屋，造成多處交通中斷，一些主要道路如台26線部分路段、車城鄉四重溪溫泉路、滿州鄉中山路等，都因此交通中斷。
全屏東縣停電戶數到下午1時達26萬餘戶，以恆春鎮最多有2萬7000多戶，其他東港鎮、萬丹鄉、新園鄉和枋寮鄉也都有2萬多戶停電。
屏東縣政府不斷在line上提醒民眾，今天強風豪雨，又逢大潮，請林邊鄉等低窪地區的鄉親，務必啟動家戶防水閘門。1050914
(中央社)
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