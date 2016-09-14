台南午後風雨增強 交通大打結

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(中央社記者張榮祥台南14日電）颱風莫蘭蒂襲台，台南今天午後風雨逐漸增強，因全市下午才停班停課，學校中午放學、公司行號下班，造成市區交通一度打結，有些區域甚至動彈不得。

台南市上午上班上課，下午及晚間停班停課，在中午風雨增強的同時，正是放學、下班的高峰，市區車水馬龍，尤其是學校較密集的區域，簡直寸步難行。

有些學校讓學生提前吃營養午餐，以利家長有較多空檔到學校接送小孩。市府表示，全市國中小已於下午1時完成放學，少數學生因家長來不及接送，由校方暫時集中安置照顧。

台南市長賴清德中午則趕赴沿海的將軍區及北門區，視察聚落防護、護岸工程及抽水站，確保沿海地區防颱措施。

市府統計，截至中午12時，台南有6區撤離82人，1人受傷。

市府說，台南即將進入颱風10級暴風半徑內，民眾應加強防颱準備，如非必要，儘量減少外出。1050914

(中央社)