秘魯總統訪陸 邀習近平出席APEC

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中國大陸國家主席習近平昨天在北京與秘魯總統庫辛斯基會談。首度訪問大陸的庫辛斯基親自邀請習近平出席預定11月在利馬舉行的APEC年會，並尋求秘魯成為亞投行的準成員。

中新社報導，習近平13日在北京人民大會堂與庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）舉行會談。雙方贊同從戰略高度和長遠角度看待和發展中秘關係，共同推動兩國全面戰略夥伴關係邁上新台階。

大陸環球時報援引俄羅斯衛星網報導，庫辛斯基親邀習近平出席11月在秘魯舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。

彭博報導，這是庫辛斯基7月就任後首次出訪，打破前3位秘魯總統上任後都先訪問美國的傳統。庫辛斯基將藉此行尋求秘魯成為亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱亞投行）的準成員。

報導指出，庫辛斯基希望吸引中國大陸投資，在秘魯建造銅熔煉爐和一條沿海鐵路，並讓秘魯農產品打進大陸市場。專家表示，秘魯需要基礎建設降低物流成本，而大陸具備技術。

在一週左右的訪陸行程中，庫辛斯基除了與北京高層會談，還將會見大陸銀行、礦業等領域的企業高層，並訪問上海。1050914

(中央社)