日本懸疑片怒 集結渡邊謙宮崎葵陣容

日本電影「怒」改編自吉田修一同名懸疑小說，吉田修一在得知將被改編成電影時，便特別表示希望能效法電影「瞞天過海」，來個全明星華麗陣容，果然邀請渡邊謙、宮崎葵等演出。

日前在多倫多影展首映的「怒」傳出捷報，好口碑讓媒體、觀眾一致叫好，首映放映結束後觀眾更全場起立鼓掌長達10分鐘之久，「電影拍攝畫面好美」、「看完全片，感覺像坐雲霄飛車一樣，心情忽上忽下被牽著走」。

而導演李相日、主角渡邊謙、宮崎葵3人全程都在影廳內跟大家一起看電影，燈亮後3人從位子上站起來，讓觀眾又驚又喜，3人向現場揮手致意打招呼，渡邊謙更看到有許多觀眾眼眶泛紅、以及全場鼓掌叫好，因而感動落下男兒淚。

「怒」改編自暢銷作家吉田修一的同名懸疑小說，吉田修一在得知將被改編成電影時，便特別表示非常希望能效法好萊塢經典名片「瞞天過海」，來個全明星華麗陣容，而導演李相日也非常喜歡這個概念，兩人遂著手安排聯繫事宜，最後邀請到華麗的黃金演員陣容。

片中集結日本演員渡邊謙、妻夫木聰、宮崎葵、廣瀨鈴、綾野剛、松山研一、森山未來演出，故事從一樁震驚全國的雙屍殺人案出發，原本看似簡單的案件，卻因凶手早已消聲匿跡，甚至還跑去動了整型易容手術而變得越來越複雜。

走在路上的每個男男女女，都有可能是凶手，而渡邊謙等7人，也因為這場命案，在某程度上被牽連在一起，甚至都還被捲入緊張危險的緝兇行動，猜忌、算計、秘密、謀殺、驚人結局全部一氣呵成，沒看到最後5分鐘絕對猜不到結局。「怒」10月7日在台上映。1050914

(中央社)