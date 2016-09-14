中秋將至 中市府建議改用環保木炭或電爐烤肉

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台中市環保局建議烤肉時盡量改用環保木炭、或使用電爐、瓦斯爐，減少煙燻、粒狀物及戴奧辛等有害物質。（台中市環保局提供）

中秋烤肉何處去？台中市公共場所僅中正露營區及鰲峰山公園烤肉區兩處可烤肉，圖為鰲峰山公園。（盧金足攝）

中秋節連假即將到來，台中市只開放清水鰲峰山公園烤肉區及北屯中正露營區可以烤肉，其餘公園、綠地與園道等公共場所，比照往年禁止烤肉及野炊；環保局建議市民烤肉改用環保木炭，或改採電爐、瓦斯爐，以減少煙燻、粒狀物及戴奧辛等有害物質，注意通風避免吸入過多油煙，烤肉活動結束後，將垃圾分類回收，降低環境負荷。

台中市去年中秋節忠明測站空氣品質監測資料顯示，下午3時至晚間10時細懸浮微粒(PM2.5)平均濃度為22.4μg/m3，較當月同時段平均濃度20.7μg/m3上升約8%，顯示烤肉活動及煙火對空氣品質仍有影響。

環保局長白智榮表示，若以燃燒1公斤木炭產生3.7公斤二氧化碳估算，中秋節當天每人使用1包木炭(約3公斤)，將產生約11公斤二氧化碳；相當需要節省約21度電，才能抵消這些碳排放量。

環保局建議烤肉時盡量改用環保木炭、或使用電爐、瓦斯爐，以減少煙燻、粒狀物及戴奧辛等有害物質，注意通風避免吸入過多油煙。

建設局提醒，台中市所有公園、綠地與園道，僅有清水鰲峰山公園烤肉區及北屯中正露營區可以烤肉，建設局將在9月15日至18日中秋連假期間，在公告地點以外的區域加強重點巡查取締，違者將依法處1200元以上6000元以下罰鍰。

(中時)