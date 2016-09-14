歌壇造不出天王 歌神張學友憂：不是好現象
闊別5年再登演唱會舞台，歌神張學友昨(9/13)在香港舉辦記者會，宣布「A CLASSIC TOUR 學友．經典世界巡迴演唱會」，今年12月將先登香港紅磡體育館開唱，明年2月11、12、18、19日則會站上小巨蛋，一會台灣歌迷，消息一出即讓廣大歌迷興奮不已，早早開始計畫「搶票大業」，記者會上，張學友除了談及本次演唱會的「新番」概念及個人期盼外，竟也難得嚴肅說起華語唱片界現況，認為歌壇沒有「天王」，不是好現象。
張學友一開口就盡顯「歌神」規格，笑稱被寵壞了，做小規模的演出不夠過癮，因此這次不僅場地大，連舞台都充滿野心，是他睽違20年不曾再做過的四面台，張學友表示這種舞台設計相當吃體力，且自己已經55歲，為了展現完美的演出，他已針對體力、身形及嗓音鍛鍊了一段時間，希望能比年輕時做得更好。
現場有媒體問到近年華語歌壇式微的狀況，認為已很長一段時間沒能創造出一位站在頂點的天王級歌手，對此，張學友頗為感慨地說，無論影壇或歌壇，創造不出領頭的人物，不是好現象，認為市場應該時刻保持競爭狀態，「有標竿，才可以激發新人的衝勁」，而自己受封歌神多年，也是頗有壓力的，張學友認為「演出」基於人們的喜愛，「人氣」不是他能掌控的，因此只能盡力做好做滿，凡事盡力，他還說「不安全感很重要」，這樣才能時刻警惕自己，做事時才不會覺得理所當然。
(中時電子報)
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