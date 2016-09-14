霧峰福德祠發現女棄嬰 社會局籲家長盡速出面
台中市警察局霧峰分局四德派出所昨天（13日）晚間11點多接獲民眾報案，有一名女嬰被棄置於霧峰區四德路376巷福德祠前，經送往中山醫學大學附設醫院大慶院區新生兒加護病房接受住院檢查，目前生命跡象穩定，社會局已介入處理。市警局呼籲家長盡速出面處理，如有民眾知悉女嬰相關資訊，請與社會局或警察局聯繫，以協助釐清案情。
社會局表示，該女嬰發現時被放置在印有「藍世界」紙提袋裡，身上包裹1條粉紅色包巾，經檢查女嬰臍帶已掉落，中山醫院初步判定女嬰大約出生一週以上時間，目前體重2930公克、身高48公分，外觀正常且未發現有任何傷勢，活動力正常，左肩上有顆小痣的特徵，因擔心新生兒感染，目前先以抗生素治療中。
警察局表示，經調閱當天監視影像，晚間7點52分有1名民眾騎電動腳踏車，將裝有女嬰的紙袋棄置在福德祠裡，隨即騎車離開，警方將持續調閱沿路監視器追蹤調查。
台中市家庭暴力及性侵害防治中心呼籲，女嬰父母行為恐觸犯兒童及少年福利與權益保障法第49條及刑法第294條遺棄罪，家長若有任何困難，可與社工員聯繫，將會盡力提供資源及後續協助。
(中時)
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