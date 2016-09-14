尼泊爾新總理訪印度 雙方修補關係

曾是尼泊爾毛派指揮官的尼泊爾新總理普拉查達（Pushpa Kamal DahalPrachanda），將在明天訪問印度，修正前任總理親近中國大陸、與印度不睦的政策。

根據尼泊爾「喜馬拉雅時報」（Himalayan Times）報導，普拉查達訪印前夕在加德滿都受訪時指出，透過最近以來的慘痛經驗，他此行不僅會讓尼泊爾與印度雙邊關係正常化，還會建立兩國互信的堅實基礎。

此外，印度為了扳回先前尼泊爾靠向中國大陸的劣勢，傳出為新總理普拉查達準備了大禮，要幫尼泊爾興建東西向鐵路。

不過，普拉查達昨天受訪時說，「印度現在想幫助尼泊爾，是困難的。」尼泊爾與印度的關係過去有一段時間冷若冰霜，他希望能移除這些痛苦與怨恨。

尼泊爾去年9月解決各方歧見通過新憲法，並依新憲於去年10月選出前任總理奧利（KP Sharma Oli），卻因住在尼、印邊境的印度裔馬德西人（Madhesi）認為，新憲法讓占尼泊爾人口約4成的印度裔族群喪失權利而發動示威，占據尼印邊界交通要道。

印度政府也指控尼泊爾邊境動亂，封鎖尼印邊界，導致7成物資仰賴從印度進口的尼泊爾發生能源和物資危機。

不過，印度政府的施壓卻讓尼泊爾奧利政府和民間輿論對印度感到不滿，奧利轉向中國大陸求助，中國大陸也承諾提供燃油和物資給尼泊爾，最後引發印度輿論批評政府為一小撮印裔尼泊爾人，逼使尼泊爾倒向中國大陸，喪失更大戰略利益。

但原本與奧利政府結盟的毛派，突然倒戈，導致奧利聯合內閣必須解散，毛派領袖普拉查達繼任為新總理，讓印度重燃希望，希望能挽回尼泊爾倒向中國大陸的趨勢。

雖然普拉查達上任後的首訪國家是印度，並公開表示要與印度修好，但印度政府曾因擔心毛派會在尼泊爾建立一黨專政國家，阻撓毛派掌權，雙方雖一度和解，但心中仍有芥蒂，普拉查達上台後是否真能讓尼泊爾重返親印度的政策，還有待時間驗證。1050914

(中央社)