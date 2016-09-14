香茅驅蚊供不應求 艾草防茲卡成新寵
新加坡茲卡確診病例總數仍維持在333人，茲卡疫情發生兩周以來防蚊產品熱賣，導致香茅驅蚊用品供不應求，新加坡商家另引進艾草製品因應需求。
新加坡11日仍有新增11起茲卡病例，12日則減到4起，昨天並沒有出現新茲卡確診病例，這也是新加坡首度在超過24小時內沒有出現新的確診病例。
新加坡自發生茲卡疫情以來，從數字觀察，茲卡病例已有減少趨勢，各大超市雖大量鋪貨防蚊用品，仍不乏積極搶購的民眾，因應居家及個人衛生安全。
「新明日報」報導指出，具有驅蚊功效的香茅製品供不應求，貨品甫上架即在短期內被搶購一空，賣到斷貨，已有商家另引進艾草防蚊製品。
另外，其他諸如驅蚊草、迷迭香、檸檬葉等天然植物都是詢問指數高的防蚊植物。1050914
(中央社)
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