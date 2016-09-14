颱風影響 民進黨常會人數不足改談話會

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民主進步黨今天原訂召開中央常務委員會，但兼任民進黨主席的總統蔡英文前往台中市出席台商秋節聯誼活動，加上中、南部中常委受颱風莫蘭蒂影響而請假，人數不足，改開談話會。

蔡總統出席「2016大陸台商秋節聯誼活動」午宴，中常會由民進黨立法院黨團總召集人柯建銘代理主持。

民進黨中常委包括高雄市長陳菊、台南市長賴清德與屏東縣長潘孟安等共19人，依規定，須過半出席，中常會才能成會。

不過，柯建銘下午抵達民進黨中央黨部時，僅中常委陳勝宏、黃金春、陳明文與沈發惠簽到。

柯建銘到場時先問「人數夠嗎？」，聽聞僅5人後笑說「漏氣囉」；黨部幕僚解釋，在南部的中常委都沒辦法出席。柯建銘說，「可以體會，沒關係」。1050914

(中央社)